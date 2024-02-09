В Бюро национальной статистики сообщили, что среднее значение заработной платы по Казахстану в четвертом квартале 2023 года составило 393 605 тенге.

Медианное значение заработной платы по оценке в четвертом квартале 2023 года составило 259 463 тенге. Рост среднего размера заработной платы в четвёртом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.

Медианная зарплата – это показатель, который делит все заработные платы на две равные части: половина работников получают больше медианы, а вторая часть – меньше этого значения.

Средняя номинальная заработная плата в ЗКО составила 337 890 тенге. — По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксировали в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29%, информации и связи – 23%, искусства, развлечения и отдыха – 20%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18%, — сообщили в Бюро.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксировали в области Ұлытау – 23,5%, наименьший рост отмечен в Атырауской области – 6,4%.