Бушевавшая в ночь на седьмое февраля в ЗКО метель доставила людям множество неудобств. Более 10 тысяч абонентов по области остались без электричества, воды и отопления. Исключением не стал и Бурлинский район. У сельчан возникли проблемы с электричеством, водоснабжением и со связью. Улицы завалило снегом, на дистанционку перешли не только школьники, но и работники большинства компаний.

Сегодня, девятого февраля, аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов сообщил, что ситуация в районе стабильная. Все котлы работают в штатном режиме. Проблем с водоснабжением тоже нет. Подача электроэнергии восстановлена практически во всех населенных пунктах. Только поселок Бактыарал остается без электричества.

– Поступают единичные жалобы на отсутствие электричества в городе. По ним сейчас работают аварийные бригады. Теперь перед нами стоит задача вывоза снега и очистки дорог. Все школы и детские сады работают в штатном режиме, - рассказал Еркебулан Ихсанов.

С газоснабжением также в районе перебоев нет. Глава района выразил благодарность всем, кто в эти дни работал над устранением неполадок.