Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем".

В организациях здравоохранения вводится масочный режим, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

— Руководителям управлений здравоохранения областей, Алматы, Астаны, Шымкента, а также территориальных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить использование медицинских масок персоналом и посетителями в медицинских организациях, —говорится в постановлении.

В свою очередь, акиматам областей, Астаны, Алматы и Шымкента, центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, рекомендуется использовать медицинские или тканевые маски в местах массового скопления населения.

Речь идет об аэропортах, железнодорожных вокзалах, рынках, торгово-развлекательных центрах, торговых домах, театрах, кинотеатрах, ЦОНах, банках.

По словам главного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане циркулирует "Омикрон-штамм". За неделю с 26 января по 1 февраля зарегистрировали 144 новых случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-.

В Мажилисе уже ввели масочный режим из-за заболеваемости коронавирусом, а часть заседаний перевели в онлайн-формат.