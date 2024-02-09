Как сообщили в акимате Актюбинской области, сейчас из-за непогоды в области закрыли пять участков автодорог.
— Из снежного плена всего спасли 160 человек, из них 17 детей, семь беременных женщин и шесть иностранцев. Также эвакуировали 653 человека, в том числе четыре женщины и 23 ребенка, 434 иностранца, — пояснили в акимате.
К аварийно-спасательным работам по эвакуации людей и вызволению автомобилей из снежного плена привлекли 90 единиц техники и 240 человек из ДЧС, департамента полиции, воинских частей и местных исполнительных органов. В обогревательных пунктах Актюбинской области разместили 819 человек.