Чиновника в Атырау подозревают в получении взятки за перемещение товара

В Атырау начато досудебное расследование в отношении руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветконтроля.

По данным Антикоррупционной службы, чиновник подозревается в получении взятки в 2,1 миллиона тенге от участников внешнеэкономической деятельности. Взамен он обещал ускоренное и беспрепятственное перемещение товаров через границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Казахстана и России.

Расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали.