В министерстве просвещения сообщили, что срок приема документов на зачисление в первый класс продлен до 31 августа. Ранее он осуществлялся с первого апреля по первое августа.

Кроме того, сняли ограничение на перевод из школы в школу только во время каникул. Согласно новым правилам переводить детей из одного учебного заведения в другое можно в течение учебного года по месту жительства.

Также изменили срок приема заявлений в 10 класс. Документы будут принимать с 15 по 31 августа. Поступить в организации технического и профессионального образования можно будет до 25 августа. Ученики, не поступившие в колледж, могут продолжить обучение в школе.