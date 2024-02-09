Инцидент произошел первого февраля в частном детском саду «Дара-инклю». В социальных сетях распространилось видео с рукоприкладством. На кадрах воспитатель бьет ребенка по голове.

По данным пресс-службы департамента полиции Атыруской области, подозреваемой является 33-летняя женщина. В отношении неё начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В пресс-службе управления здравоохранения отказались комментировать инцидент, сославшись на то, что случай произошел в частном учреждении.