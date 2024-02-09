Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании Правительства 7 февраля.

Заслушав министров финансово-экономического блока, премьер-министр подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы – полностью исключены.

– Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-Министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.

– Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот, — поручил он.

Как отметил Олжас Бектенов, при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.

В целом Премьер-Министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу «роста», не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

– Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела, — указал Олжас Бектенов.

При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.

Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, Премьер-Министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.