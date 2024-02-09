В редакцию «МГ» обратились водители и жители села Мичурина с просьбой вернуть дополнительную стрелку сигнала светофора на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева.

— Всегда была дополнительная стрелка, повернуть в сторону женского монастыря не было проблем. После ремонта Шолохова поставили новые светофоры, дополнительную стрелку для поворота налево убрали. Чтобы в час пик добраться до дома нужно как минимум отстоять три "зеленых". На встречу едет большой поток машин, ну не возможно там без стрелки завернуть. Мы просим вернуть её на место, — говорит житель города.

В департаменте полиции ЗКО ответили, что официально ремонт улицы Шолохова еще не завершен. Установка знаков, светофоров и дополнительных секций поворота до конца не установили. Как только погодные условия позволят, работы по установке продолжатся.