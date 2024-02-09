Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции.

Приговором суда первой инстанции, иностранец признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Он нарушил правила дорожного движения и эксплуатацию транспорта. В результате погибли три человека.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого его лишили водительских прав на семь лет. Однако защитник осужденного не согласился с таким приговором и подал апелляционную жалобу. Кстати, иностранец вину признал и заключил процессуальное соглашение.

Решением апелляционной коллегии, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.