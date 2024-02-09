По данным РГП «Казгидромет», к концу недели в большую часть страны придут морозы, осадки прекратятся. Скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.
Затем с ростом атмосферного давления будет кратковременное прекращение осадков. Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза.
- В Уральске синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
- В Атырау — осадки в виде снега с дождем. Днём будет 0..-1 градус, ночью 0..-2 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
- В Актобе ожидается облачная погода без осадков. Днём -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.