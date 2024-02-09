По данным РГП «Казгидромет», к концу недели в большую часть страны придут морозы, осадки прекратятся. Скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Затем с ростом атмосферного давления будет кратковременное прекращение осадков. Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза.