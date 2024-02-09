По данным департамента ЧС ЗКО, перелив талых вод произошёл в Жангалинском районе в двух километрах от села Маштексай на грунтовой автодороге Чапаево — Жангала — Сайхин.
— В результате интенсивного таяния снега произошёл перелив через дорогу. Ширина перелива составила 55 метров, глубина 25 сантиметров. Движение транспорта временно приостановили. Объездные дороги имеются. Угрозы населенным пунктам нет. Пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.
На месте перелива дежурят сотрудники ДЧС, акимата и полиции. Ведутся укрепительные работы.