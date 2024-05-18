По данным аналитиков Finprom, в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата работников по стране составляла 322,8 тысяч тенге. Это на 20% больше, чем годом ранее. В том числе зарплата мужчин достигла 361,5 тысяч тенге, зарплата женщин — 285,7 тысяч тенге. Заработная плата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин — напротив, ниже на 11,5%.

Аналитики отмечают, что наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, в то же время женщины больше всего получали в Алматы, а также в Атырауской и Улытауской областях. Наименьшие заработные платы у мужчин были отмечены в Жетысуской области, у женщин — в Северо-Казахстанской области.

Разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин составила 26,5% в пользу мужчин. В региональном разрезе наибольший разрыв в 2023 году наблюдался в Атырауской области: сразу 85,8% в пользу мужчин. Далее идут Мангистауская и Улытауская области: 72,8% и 52,4% соответственно. Наименьший разрыв был отмечен в Жамбылской области: 1,8%.

Только в двух из 20 регионов РК женщины в среднем получали больше, чем мужчины. Так, в Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской — на 0,8% меньше, чем женщины.

В разрезе видов экономической деятельности больше всего в 2023 году мужчины зарабатывали в отраслях финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также информации и связи.

Женщины, в свою очередь, больше всего получали в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также предоставления услуг по проживанию и питанию.

– В разрезе групп занятости наибольший разрыв оплаты труда был отмечен в сегменте рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий. Далее идут руководители и государственные служащие, специалисты-профессионалы, специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал, работники сферы услуг и продаж, операторы производственного оборудования, сборщики и водители, служащие в области администрирования, неквалифицированные рабочие, - проанализировали специалисты.

Больше, чем мужчины, получали только женщины, трудящиеся как фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.