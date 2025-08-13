В 2025 году Kcell завершила один из крупнейших региональных проектов по развитию мобильной инфраструктуры: в Уральске и пригородах установлено 237 новых базовых станций (67 с поддержкой 5G, 170 - 4G). Технология пятого поколения уже давно присутствует во всех городах Казахстана, однако в ряде регионов расширение зон покрытия делает её доступнее и стабильнее, что особенно важно для корпоративного сектора.

По внутренним данным Kcell, за последние два года средний трафик мобильного интернета в регионе вырос почти на 50 %, при этом доля видео-контента в пиковые часы превышает 70 %. Этот тренд сохранится с расширением зон покрытия сетью пятого поколения.

Если сравнивать 5G и 4G, то пиковая скорость 5G в коммерческой сети достигает 1,2 Гбит/с, средняя — 350 Мбит/с (против 45 Мбит/с в 4G). Это критично для B2B-сегмента: облачные сервисы, удалённое видеонаблюдение, AR/VR-технологии. 53 % населения Уральска уже находятся в зоне уверенного 5G-сигнала. После завершения текущего этапа модернизации этот показатель значительно увеличится.

По оценкам международных аналитиков (BCG, GSMA), B2B-сегмент 5G к 2030 году будет занимать большую долю в портфеле услуг телеком-операторов, в том числе за счёт таких направлений, как:

частные сети (private 5G) для предприятий;

интернет вещей (IoT) для промышленности и агросектора;

системы предиктивной аналитики и автоматизации.

– Для нас расширение 5G - это не только история про скорость. Это фундамент для сервисов, которые меняют бизнес-процессы клиентов. Мы уже запустили первую 5G сеть для корпоративных клиентов, - говорит Динара Касымова, Директор департамента развития бизнес-рынка Kcell.

В США и Европе операторы активно используют расширение зон покрытия как инструмент работы с корпоративным сектором: по данным GSMA, более 50 % новых B2B-контрактов в 2024 году включали в себя сервисы на базе 5G. Казахстан идёт по этому пути: инфраструктурные проекты в регионах позволяют локальному бизнесу получать доступ к технологиям на уровне мегаполисов.

Развитие 5G в Уральске и соседних городах - часть долгосрочной стратегии Kcell по модернизации сети. Компания видит приоритет в том, чтобы высокоскоростной интернет был не просто «доступен на карте», а реально работал там, где он нужен бизнесу и жителям.