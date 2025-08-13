Для удобства пассажиров на вокзале в Уральске будет построен современный конкорсный переход над железнодорожными путями.

Как после ремонта будет выглядеть вокзал в Уральске

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «КазаКстан темир жолы», работы направлены на создание комфортных условий для пассажиров и обеспечение современных стандартов обслуживания. Особое внимание уделяют старейшему вокзалу на станции Семиглавый мар, построенного в 1916 году, сообщается на сайте Rail-news.kz. Его исторический облик будет сохранен, при этом здание модернизируют в соответствии с актуальными нормами и требованиями.

На вокзалах обновят залы ожидания, кассовые зоны, санитарные помещения, проведут замену инженерных систем, установят современные комплексы оповещения и информирования пассажиров. Важные направления реконструкции – создание условий для людей с ограниченными возможностями, а также строгое соблюдение мер антитеррористической и пожарной безопасности.

