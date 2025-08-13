В Атырау продолжается капитальный ремонт областной больницы. Подрядчиком работ является ТОО «КазЕвроСтрой». Аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил дополнительно проработать вопросы оснащения и благоустройства медицинского учреждения.

– В этом году на капитальный ремонт областной больницы выделены значительные средства, поэтому важно завершить модернизацию качественно. Все необходимые кабинеты, современное оборудование и благоустройство должны быть предусмотрены, чтобы пациенты могли получать полный комплекс лечения, не обращаясь в разные медицинские учреждения, – отметил глава региона.

Здание областной больницы, включающее три корпуса, возведённые в 1967, 1998 и 2002 годах, ранее не проходило масштабную модернизацию. Работы по обновлению начались в конце 2024 года.



