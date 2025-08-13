Жителя Атырау осудили на пять лет за участие в войне в Украине

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении жителя города. Его обвинили в участии в боевых действиях на территории иностранного государства.

Из материалов дела следует, что мужчина, будучи гражданином Республики Казахстан, в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где добровольно заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы.

После краткосрочного обучения и получения обмундирования, в качестве военного медика в составе танкового полка неправомерно участвовал в боевых действиях в Донецкой области. В декабре 2024 года участвуя в боевых действиях, подорвался на взрывном устройстве, получил осколочное ранение и был госпитализирован в военный госпиталь.

Сам подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребёнка и чистосердечное раскаяние.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.