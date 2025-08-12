По данным ведомства, за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены 5 казахстанцев в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, а также в Алматы и Астане.

Семь человек осудили за терроризм в Казахстане

В Казахстане в июле осудили 7 человек за террористические преступления, сообщили в КНБ.

В Туркестане осудили местного жителя на 8 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации за рубежом. Его задержали на территории иностранного государства и депортировали в Казахстан.

За попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорили приверженца радикальной идеологии, уже отбывающего наказание в исправительном учреждении Алматинской области.

Сообщается, что работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму продолжается.

