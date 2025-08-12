47-летнего начальника поезда убили на перроне железнодорожного вокзала в Актобе, полицейские задержали подозреваемого, передает КТК.

По данным полиции, к мужчине подошел прохожий и попросил сигарету. Услышав отказ, он вытащил нож и нанес шесть ударов. Всё происходило под объективами системы наблюдения. Они зафиксировали, как преступник, не прячась, вытирает кровь с лезвия, бросает взгляд на камеру и спокойно уходит. Правда, в полиции запись не показали.

Выяснилось, что 28-летний подозреваемый уже имеет судимость и находился на пробационном контроле. Его снова задержали, на этот раз по обвинению в умышленном убийстве. Мотив жестокой расправы в полиции не называют. Отмечается, что начальник поезда в этот день находился в отпуске.

– Трагедия произошла во время его отдыха. Расследование ведут правоохранительные органы. Акционерное общество "Пассажирские перевозки" оказало необходимую материальную помощь семье погибшего. Руководство компании и его коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким, - сообщил пресс-секретарь компании Нариман Дюсекеев.







