По данным РГП «Казгидромет», на западе и севере области град и шквал. Ночью + 20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. На западе, севере и юге области дождь и гроза, +30 градусов тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области тоже переменная облачность, на западе, севере и востоке области дождь, гроза и град. Днем +30 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и юге области дождь. На юге и востоке – пыльная буря. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +25. Ветер северо-западный: 20 м/с.
