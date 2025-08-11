Днем 12 августа в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +28 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 12 августа

По данным РГП «Казгидромет», на западе и севере области град и шквал. Ночью + 20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На западе, севере и юге области дождь и гроза, +30 градусов тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность, на западе, севере и востоке области дождь, гроза и град. Днем +30 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и юге области дождь. На юге и востоке – пыльная буря. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +25. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com