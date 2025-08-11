Ремонтировать будут не только дороги областного значения, но и внутрепоселковые.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев сообщил, что общая длина автомобильных дорог области составляет 6183 километра. Из них 1349 километров — дороги республиканского значения, 4834 километра — местного.

Из них 1692 километра областного значения и 3142 км районного. На 1 января 2025 года 83% республиканских дорог и 56% местных находятся в хорошем состоянии. В 2024 году на ремонт дорог областного и районного значения было выделено 34,8 миллиарда тенге. Отремонтировано 250,8 километра дорог. По программе «Ауыл-ел бесігі» было выделено 8,8 миллиарда тенге на ремонт 39 проектов, включая 88 километров внутрипоселковых дорог.

— В 2025 году в области запланирован ремонт свыше 262,7 км дорог местного значения и внутрипоселковых по программе «Ауыл – Ел бесігі» на общую сумму 44,3 миллиарда тенге. В том числе по автодорогам областного и районного значения планируется реализация 23 проектов на общую сумму 39 миллиардов тенге, ремонтом будет охвачено 223,9 километра. В настоящее время завершены работы по устройству асфальтобетоного покрытия на 118,3 километрах автодорог местного значения, — сказал Марат Куаншалиев.

Кроме того, по программе «Ауыл-ел бесігі» планируется ремонт 15 улиц в населенных пунктах на 5,3 миллиарда тенге, с ремонтом 38,8 километров дорог. Уже завершены работы по укладке покрытия на 15,5 километрах внутрипоселковых дорог.



