Как сообщили в суде ЗКО, в Бокейординском районе мужчина незаконно приобрёл, хранил и перевозил 291 рог сайги, причинив государству ущерб на сумму 429 миллиона тенге.

В суде мужчина признал вину, но не согласился с размером ущерба. Его вина была полностью доказана. Суд назначил наказание — 7 лет лишения свободы без конфискации имущества. Кроме этого, ему запретили охотиться в течение пяти лет. Наказание он будет отбывать в колонии минимальной безопасности.

С учётом закона об амнистии, принятого в связи с 30-летием Конституции РК, срок лишения свободы был сокращён на одну пятую.

Кроме того, с осуждённого взыскан ущерб в размере 429 миллионов тенге и госпошлина — почти 12,9 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.