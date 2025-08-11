Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, она продолжалась 13 минут.

Специалисты отмечают, что на Солнце произошло необычное событие: излучение после вспышки продержалось более часа на уровне M и не собиралось спадать.

Как полагают в Лаборатории солнечной астрономии, это выброс плазмы, но очень нестандартный. Он произошел около края диска звезды. Ученые отмечают, что либо этот выброс был «исключительно крупным», либо два события в разных местах Солнца наложились друг на друга и дали такую картину.

Это событие стало уже второй вспышкой предпоследнего по мощности класса М с начала суток.

Астрономы делят солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов (уровней): A, B, C, M и X. События уровня Х считаются самыми сильными, вспышки класса М – средними из больших.

Фото: unsplash.com