Полиция наказала водителей и пассажиров за опасные манёвры и превышение скорости.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 3 августа сотрудники Бурлинской районной полиции зафиксировали, как несколько машин из свадебной кортежа грубо нарушали правила дорожного движения. Водители и пассажиры были установлены. В их отношении оформили 12 административных протоколов:

Пассажиры автомобиля Toyota Camry — 2 протокола по ч. 5 ст. 615 КоАП РК (нарушение правил поведения пассажира, создающее угрозу безопасности дорожного движения).

Водитель автомобиля Kia Sportage — 3 протокола: ч. 5 ст. 596 — нарушение требований дорожных знаков и разметки, создающее аварийную ситуацию; ч. 1 ст. 595 — нарушение правил маневрирования; ч. 5 ст. 612 — выполнение опасного маневра.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo — 3 протокола: ч. 5 ст. 596 — нарушение требований дорожных знаков и разметки, создающее аварийную ситуацию; ч. 1 ст. 595 — нарушение правил маневрирования; ч. 5 ст. 612 — выполнение опасного маневра.

Водитель автомобиля Toyota Camry — 2 протокола: ч. 3 ст. 593 — превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, но не более чем на 40 км/ч; ч. 1 ст. 599 — нарушение правил пользования световыми приборами.

Водитель другого автомобиля Toyota Camry — 2 протокола: ч. 2 ст. 590 — управление транспортным средством лицом, лишённым права управления; ч. 3 ст. 593 — превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, но не более чем на 40 км/ч.



В полиции напомнили, что умышленные и групповые нарушения правил, в том числе в свадебных или других колоннах, — это не только неуважение к закону, но и реальная опасность для жизни и здоровья. Наказание за такие действия неизбежно.