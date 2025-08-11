Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на пульт оператора «102» поступило сообщение о женщине, которая собиралась спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Кунаева. На место прибыли патрульные полицейские Турарбек Бакдаулет и Дамир Сериков. Стражи порядка поднялись на крышу многоэтажки и не дали женщине совершить отчаянный шаг. Видео спасения полицейские выложили в соцсетях.

Судя по кадрам, совершить роковой прыжок собиралась женщина средних лет. По предварительной версии, на крыше она оказалась через чердак. Полицейские успели вовремя подняться вслед за казахстанкой, именно в этот момент у неё началась истерика. Стражи правопорядка отвели её в безопасное место.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Уральске девушка пыталась выпрыгнуть из окна гостиницы.