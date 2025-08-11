Адвокат Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой подал апелляционную жалобу в суд.

По данным Informburo.kz, это подтвердил защитник Асланбек Даулетияров.

– В апелляционной жалобе я прошу отменить приговор и оправдать (Кайрат и Алашбаеву), в связи с отсутствием состава преступления в их действиях, – пояснил адвокат.

Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы. Её также лишили государственной награды – медали «Шапагат», которая вручается за благотворительность и милосердие.

С общественницы и её матери, которой тоже вынесли обвинительный приговор, суд обязал взыскать материальный ущерб в пользу 50 потерпевших в общей сумме 1 млрд 582 млн, а ещё они должны выплатить по 22 млн госпошлины и по 698 тысяч тенге за судебные издержки.