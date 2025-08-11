Софья Самоделкина завоевала первую медаль на соревнованиях в США
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала первую медаль в новом сезоне.
По данным НОК, казахстанка успешно выступила на соревнованиях в Норвуде (США).
Самоделкина завоевала серебряную медаль. По сумме двух программ Софья набрала 203,15 балла.
Казахстанка уступила лишь американке Изабо Левито – 207,61. Третье место заняла Джиа Шин (Южная Корея) – 179,97.
