По данным НОК, казахстанка успешно выступила на соревнованиях в Норвуде (США).

Самоделкина завоевала серебряную медаль. По сумме двух программ Софья набрала 203,15 балла.

Казахстанка уступила лишь американке Изабо Левито – 207,61. Третье место заняла Джиа Шин (Южная Корея) – 179,97.



