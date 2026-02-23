Следующая зимняя Олимпиада пройдёт во Франции в 2030 году.

В итальянском городе Верона прошла официальная церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, которые проходили с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь был погашен, а эстафету проведения зимних Игр передали Франции — следующая Олимпиада состоится в 2030 году.

Сборная Казахстана показала лучший результат на зимних Олимпиадах с 1994 года и заняла 19-е место в общем медальном зачёте.

В копилке команды — 1 золотая медаль.

Олимпийским чемпионом стал фигурист Михаил Шайдоров. Именно он нёс флаг Казахстана на церемонии закрытия Игр в Вероне.

Победителем общего медального зачёта стала сборная Норвегии — 41 награда (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых).

Второе место заняла команда США — 33 медали (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых).

Тройку лидеров замкнули Нидерланды — 20 медалей (10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых).

Зимняя Олимпиада-2026 длилась 17 дней и объединила спортсменов со всего мира. Для Казахстана эти Игры стали одними из самых успешных за последние десятилетия.