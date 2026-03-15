В области насчитывается 446 тысяч избирателей.

Референдум по принятию новой Конституции: как проходит голосование в ЗКО

В Западно-Казахстанской области к референдуму подготовили 503 комиссии. В их числе 1 областная территориальная, 12 районных, 1 городская и 489 участковых комиссий.

По данным областной комиссии, право участвовать в референдуме имеют более 446 тысяч жителей Западно-Казахстанской области, из них 237 532 человека проживают в Уральске.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии на 12:00 явка по ЗКО составила 36,59%.

Одна из проголосовавших - Асия.

— Проект Конституции не смотрела, если честно. Но решила, что раз уж по ней проходит референдум, значит проект уже посмотрели и одобрили всякие специалисты и депутаты, поэтому не сомневаюсь с своем выборе, - говорит женщина.

Между тем, территориальные комиссии отмечают высокую явку избирателей.

— На нашем участке 2928 избирателей. Это жители окраины города: микрорайона Самал, улицы Шалкыма, улицы Есенжанова и дачных кооперативов. Мы замечаем высокую явку избирателей. Выездная комиссия выехала к избирателям с ограниченными возможностями, — сообщила председатель избирательного участка №521 Айша Махметова.

Кстати, наблюдатели отмечают, что нарушений не выявлено.

— Я пришла наблюдателем на участок №521 от молодёжного общественного объединения «Интеграл». На избирательном участке нарушений не выявлено, всё проходит честно. Мы с коллегами пришли на участок в 6 утра, наблюдали как открывали коробки с бюллетенями для голосования, на данный момент нарушений не было, — рассказала наблюдатель Жанар Сарбупина.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции.