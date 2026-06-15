В областях ожидаются сильные осадки, шквалистый ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", 16 июня в Западно-Казахстанской области ночью пройдут дожди с грозами, а днём порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На западе ЗКО сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью также ожидаются грозовые дожди, а днём поднимется сильный ветер. Температура ночью +16...+18 °C, днём +27...+29 °C.

В Атырауской области ночью прогнозируются дожди и грозы со шквалистым ветром до 15-20 м/с, а днём ударит сильная жара до 35 °C на фоне высокой пожарной опасности. В Атырау осадков не предвидится, но сохранится рискованная пожарная обстановка. Температура ночью +21...+23 °C, днём +32...+34 °C.

В Мангистауской области местами пройдут грозовые дожди, а ночью ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау синоптики прогнозируют туман в утренние и ночные часы и сухую погоду днём. Температура ночью +18...+20 °C, днём +27...+29 °C.

В Актюбинской области днём ожидается резкое ухудшение погоды с грозами и градом, причем на юге одновременно сохранится чрезвычайная пожарная опасность и жара до 35 °C. В Актобе дневное время тоже будет дождливым и грозовым. Температура ночью +16...+18 °C, днём +28...+30 °C.