100 тысяч раз нарушили ПДД водители в Атырауской области

Более 6 тысяч водителей не пристегнули ремни безопасности.

С начала этого года в Атырауской области зарегистрировано 101 800 административных правонарушений в сфере дорожного движения. Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций.

- В числе нарушителей: 6 649 водителей привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, 3 509 - за использование мобильного телефона за рулём и 458 - за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, зафиксированы факты непредоставления преимущества пешеходам и нарушения правил маневрирования, - отметили в РСК.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в Атырауской области с 11 по 16 июля пройдёт республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Всего же с начала года в регионе уже проведено девять республиканских и три областных ОПМ.

Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. По словам стражей порядка, взаимная ответственность на дороге - главный залог безопасности.