Спящая красавица Эвереста: трагическая история женщины, которая хотела стать первой

«Не оставляйте меня одну!» — последние слова женщины, которую позже назвали Спящей красавицей Эвереста. История американской альпинистки Фрэнсис Арсентьев до сих пор считается одной из самых трагичных в истории покорения высочайшей вершины мира.

В мае 1998 года 40-летняя Фрэнсис Арсентьев вместе с мужем, российским альпинистом Сергеем Арсентьевым, отправилась на Эверест. Ее главной целью было стать первой американкой, поднявшейся на вершину без использования кислородного баллона. Тогда никто не предполагал, что эта экспедиция закончится трагедией, а тело спортсменки на долгие годы останется на северном склоне горы, передает МойГород со ссылкой на Woman.ru.

Фрэнсис родилась 18 января 1958 года на Гавайях. Любовь к горам появилась у нее еще в детстве - впервые в поход она отправилась вместе с отцом, когда ей было всего шесть лет. Позже она рано вышла замуж, развелась и одна воспитывала сына Пола, работая риелтором. Переломным моментом в ее жизни стало вступление в альпинистский клуб «Высотник» в 1991 году.

Фрэнсис и Сергей Арсентьев

Именно там она познакомилась с опытным советским альпинистом Сергеем Арсентьевым. Уже через год они поженились и начали вместе покорять самые сложные вершины. Фрэнсис стала первой американкой, спустившейся на лыжах с Эльбруса, однако ее главной мечтой оставался Эверест. Она хотела доказать, что способна подняться на вершину без дополнительного кислорода и войти в историю.

Перед экспедицией Фрэнсис обсудила свое решение с сыном. Сначала Пол поддержал мать, однако позже рассказал ей о тревожном сне и попросил отказаться от восхождения. Женщина успокоила его и пообещала быть осторожной.

В мае 1998 года супруги прибыли в базовый лагерь на северной стороне Эвереста в Тибете. Первые две попытки покорить вершину оказались безуспешными: сначала подвела экипировка, затем восхождение сорвал сильный ветер. Несмотря на усталость и тяжелые условия, 22 мая они предприняли третью попытку.

Фрэнсис и Сергей Арсентьев

Напарники замечали, что Фрэнсис поднимается все медленнее, однако она не собиралась отказываться от своей цели. На вершину супруги вышли лишь в 18:15, слишком поздно для безопасного спуска. Несмотря на это, Фрэнсис стала первой американкой, покорившей Эверест без кислорода, и одной из первых женщин в мире, которым удалось совершить такое восхождение.

Однако обратный путь оказался роковым. Из-за наступившей темноты и полного истощения супругам пришлось провести ночь прямо в «зоне смерти», это было на высоте более восьми тысяч метров.

На следующий день их состояние резко ухудшилось. Во время спуска супруги потеряли друг друга из виду. Сергей смог добраться до лагеря на высоте около 8200 метров, но, не найдя жену, взял кислородные баллоны и отправился на ее поиски. Домой он уже не вернулся.

Позже Фрэнсис обнаружили узбекские альпинисты. Женщина находилась в полубессознательном состоянии, получила тяжелые обморожения и практически не могла двигаться. Она повторяла только одно слово: «Помогите!» Альпинисты поделились с ней кислородом и попытались спустить ниже, однако сумели преодолеть лишь около ста метров. Понимая, что сами находятся на грани гибели, они пристегнули Фрэнсис к закрепленным веревкам и отправились за помощью.

На следующее утро британские альпинисты Ян Вудалл и Кэти О'Дауд нашли ее все на том же месте. Женщина временами теряла сознание, но, приходя в себя, умоляла спасателей: «Почему вы так со мной поступаете? Я американка!»

На высоте около восьми тысяч метров эвакуировать человека без риска для собственной жизни было практически невозможно. Понимая, что попытка спасти Фрэнсис приведет к гибели всех троих, альпинисты были вынуждены оставить ее и продолжить спуск. Позже Кэти О'Дауд признавалась, что всю жизнь не могла простить себе это решение.

В тот же день Фрэнсис Арсентьев умерла от переохлаждения и гипоксии. Ей было 40 лет. Сергей Арсентьев погиб, пытаясь найти и спасти супругу. Его тело обнаружили лишь спустя год, альпинист сорвался в пропасть.

Фрэнсис и Сергей Арсентьев с сыном

Почти десять лет тело Фрэнсис оставалось на северном маршруте Эвереста. В яркой куртке, с поднятыми руками и лицом, уткнувшимся в снег, она выглядела так, словно спала. Именно поэтому среди альпинистов ее стали называть Спящей красавицей Эвереста.

В 2007 году Ян Вудалл, который так и не смог смириться с событиями того дня, организовал экспедицию «Дао Эвереста». Ее участники добрались до тела Фрэнсис, накрыли его американским флагом и перенесли в расщелину, чтобы оно больше не оставалось на виду у других альпинистов.

История Фрэнсис Арсентьев до сих пор остается одним из самых трагичных напоминаний о том, насколько высокой может оказаться цена мечты покорить самую высокую вершину планеты.