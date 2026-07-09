Куда переехать за работой? В Казахстане заработал новый сервис для граждан

На портале migration.enbek.kz запустили цифровой инструмент, который помогает казахстанцам оценить перспективы добровольного переезда. Сервис объединяет данные о вакансиях, мерах господдержки и инфраструктуре в целевых регионах страны.

На портале migration.enbek.kz начал работу новый цифровой сервис, призванный помочь гражданам, желающим добровольно переехать в другие регионы страны. Платформа позволяет оценить перспективы трудоустройства и меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

С помощью интерактивной карты пользователи могут выбрать интересующую область и получить исчерпывающую информацию, необходимую для принятия решения.

- Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы, - подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание в сервисе уделено списку востребованных специальностей. В частности, в регионах требуются:

Медицинские работники: врачи, медицинские сестры и другие специалисты;

Сфера образования: учителя и педагоги;

Технические специалисты: инженеры, сварщики, токари, электромонтеры и электрики;

Сельскохозяйственный сектор: агрономы, ветеринары, механизаторы, трактористы;

Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;

Административный сектор: бухгалтеры, экономисты и специалисты госслужбы.

Список профессий актуализируется в соответствии с запросами региональных рынков труда, что позволяет кандидатам заранее оценить, насколько их квалификация соответствует требованиям конкретного региона.

- Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным, - добавили в Минтруда.

Напомним, что в 2026 году программа добровольного переселения охватывает области Абай, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, а также область Ұлытау.

