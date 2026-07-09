Создание ОПГ и вымогательство: восемь человек судят в Уральске

10 июня прошлого года стало известно о громком задержании в Уральске. Группу из восьми человек подозревают в вымогательстве в крупном размере. Деньги требовали у владельца одного из рынков города. Задержание проводили сотрудники столичного КНБ. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Тогда же стало известно, что среди задержанных фигурируют известные спортивные деятели.

И вот спустя год дело дошло до суда. Оно рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Райгуль Амангельдиновой. Предварительное заседание прошло 9 июля. На скамье подсудимых - восемь человек: Шайхиев, Ихласов, Бисенгалиев, Балмуканбетов, Бекмулдин, Сулейменов, Жумагулов и Ермеккали. Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", ст. 126 УК РК "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением", ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной группой", ст. 194 УК РК "Вымогательство, совершенное преступной группой в особо крупном размере", ст. 293 УК РК "Хулиганство", ст. 422 УК РК "Подкуп или принуждение к даче ложных показаний" и ст. 389 УК РК "Самоуправство". Государственное обвинение поддерживает прокурор Жандос Джубанов.

Отметим, что процесс проходит в открытом режиме. В чем именно заключается суть обвинения станет известно на главном судебном заседании, которое назначено на 20 июля.