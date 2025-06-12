Задержание проводили столичные спецслужбы.

В редакцию "МГ" поступила информация о том, что 10 июня в Уральске произошло задержание группы людей.

По предварительной информации, группу из восьми человек подозревают в вымогательстве в крупном размере. Деньги якобы вымогали у владельца одного из рынков города.

По информации «МГ», в числе задержанных известные спортивные деятели. Задержание проводили спецслужбы, прибывшие из Астаны. Расследование также будет вестись в столице. Следственный суд по избранию меры пресечения ожидается в ближайшее время.

Редакция направила запросы в КНБ РК, МВД РК и Верховный суд, при получении ответов они будут опубликованы.