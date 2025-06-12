Первые пострадавшие обратились за медпомощью.

Сезонное нашествие каракуртов повторяется и в этом году. От укуса опасных пауков пострадали уже несколько человек, в некоторых районах погиб скот. Местные жители бьют тревогу, сообщает корреспондент

Жители Курмангазинского района делятся видеокадрами в социальных сетях, на которых запечатлены несколько штук пауков-каракуртов, которые атаковали автобусную остановку.

– Мы ничего не можем поделать. Этот вопрос повторяется из года в год. В прошлом году, у меня погибло два верблюда. Лето едва началось и уже еще один верблюд погиб. Каракурты угрожают и людям. Недавно моего соседа укусил паук. Все обошлось благодаря врачам районной больницы, - рассказал сельчанин Кайыр Сабыров.

По его словам, численность этих опасных пауков никто не контролирует. Со стороны властей никаких мер не предпринимаются.

В прошлом году от укусов каракуртов пострадали 13 жителей Атырауской области. Тогда был зафиксирован и падеж скота, погибло 90 верблюдов. В этом году пауки снова атакуют.

По данным заместителя главного врача Атырауской областной больницы Гульфайруз Дахиевой, сейчас в отделении находятся двое пациентов пострадавших от укуса каракуртов. Их состояние на данный момент стабильное, продолжают получать лечение по профилю токсикология. Состояние у пациентов было тяжелым.

– Оба пациента являются жителями пригородных сел города. При поступлении они были в тяжелом состоянии, несколько дней находились в реанимации. Лечение получают по протоколу, вводится вакцина, обезболивающие средства, применяется симптоматическая терапия, - сообщила она.

Со слов медиков, симптомы после укуса паука очень серьезные: сильная боль в месте укуса, головокружение, резкая слабость, потливость, повышение температуры, судороги, затрудненное дыхание. Людям рекомендовано быть внимательнее, обходить черных пауков стороной.

Ранее мы писали о том, что яд каракуртов в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.