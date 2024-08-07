В 15 раз токсичнее яда гремучей змеи: минздрав обратился к казахстанцам из-за каракуртов

В нескольких регионах Казахстана наблюдается нашествие каракуртов. От ядовитых насекомых страдают люди и домашний скот. К примеру, в Атырауской области, по последним данным от укусов каракурта погибли около 100 верблюдов. За июнь и июль в песчаных районах области 485 верблюдов подверглись укусам каракуртов, погибли 90. 306 верблюдов благодаря симптоматическому лечению выздоровели, 89 - получают лечение. Ущерб владельцев павшего скота превысил 65 миллионов тенге. Ещё шесть человек оказались в реанимации.

Период с июля по сентябрь считается сезоном активности у каракуртов. Поэтому министерство здравоохранения РК напомнило о мерах профилактики укусов каракуртов. Казахстанцев призывают соблюдать пять основных правил:

носить защитную одежду: длинные брюки и закрытую обувь в местах возможного обитания каракуртов (места содержания животных);

проверять одежду и обувь перед надеванием, особенно после нахождения на улице;

использовать защитные средства (инсектициды);

поддерживать чистоту: своевременно убирать мусор, расчищать завалы, осматривать хозяйственные постройки;

не трогать паука и его коконы руками.

– Характерные симптомы после укуса каракурта: через 10-15 минут после укуса каракурта появляется сильная, ярко выраженная боль, распространяющаяся по всему телу. Нарастают симптомы интоксикации: сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица, потливость. При укусе каракурта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию, - говорится в обращении ведомства.

Справочно: каракурт – паук, который считается одним из самых опасных. Яд каракурта – это токсальбумин. Он нейротоксичен, быстро распространяется по лимфатической системе. Он в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

В Павлодарской области даже могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за каракуртов. Специалисты собрали 62 самки и 159 коконов ядовитого каракурта около озера Торайгыр в Баянаульском национальном природном парке. Сотрудники нацпарка установили предупреждающие таблички для туристов. Отдыхающим рекомендовано не игнорировать знаки.

Специалисты отдела науки и мониторинга министерства экологии вместе с госинспекторами Жасыбайского подразделения в этом году были собраны и ликвидированы 523 кокона каракурта и 124 самки.