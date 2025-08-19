Исследователи выяснили, что молодежь готова получать меньше, но и работать тоже меньше.

Крупнейшее исследование выявило, что сокращение рабочей недели до 4 дней серьезно улучшает самочувствие человека.

Исследователи из Бостонского колледжа отслеживали четыре ключевых показателя – выгорание, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье – в 141 компании в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии.

Но если польза для здоровья так очевидна, почему люди не работают 4 дня в неделю? Издание привело пример, что в Индии люди часто работают сверхурочно, чтобы удовлетворить глобальный спрос.

– В таких странах, как Китай, Индия, США и Великобритания, длительный рабочий день считается поводом для гордости, – сказала Фань.

А в Японии неоплачиваемые переработки настолько распространены, что для этого придумали даже специальный термин – кароси. Издание отметило, что у японцев так развит трудоголизм, что даже законные льготы, такие как декрет они часто не используют.

Тем не менее, Фань считает, что такие исследования начинают менять отношение к работе – даже в тех странах, где традиции работать сверхурочно сильны.

В начале этого года в Токио начали пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели для государственных служащих. Дубай недавно запустил аналогичную летнюю инициативу для госслужащих. С октября 67 южнокорейских компаний начнут экспериментировать с 4,5-дневной рабочей неделей.

При этом эксперты в области труда утверждают, что вопреки бытующему мнению будто при 4 –дневной рабочей неделе продуктивность падает, на самом деле, часто бывает наоборот.

В исследовании Фань производительность труда в основном сохранилась, потому что компании сократили объемы бесполезной работы. Например, встречи заменили телефонными звонками или сообщениями.

Он отметил, что его команда, которая оказывает психологическую поддержку тысячам студентов, была на грани выгорания. А после введения 4 рабочих дней год назад сотрудники заявили об улучшении сна, увеличении физической активности и возможности заниматься хобби.

Фото: pixabay.com