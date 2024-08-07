6 августа в Акжайыкском районном суде прошло судебное заседание по делу об огнестрельном ранении школьника на охоте. В результате происшествия подросток перенес несколько операций и лишился правого глаза, а в его теле по сей день находятся металлические фрагменты от дроби.

Из материалов дела следует, что 3 февраля 2024 года 16-летний Нурмухан Шайхаеслям с разрешения матери отправился на охоту со старшим братом и соседями по поселку Чапаево. Шесть мужчин отправились охотиться на зайца около 10 утра. После обеда охотники поменяли локацию и отправились искать дичь к Бударинскому каналу в районе села Жангала. Во время погони за дичью в школьника попали оружейные дробинки ИЖ-43.

Перед судом предстал 30-летний сосед пострадавшего школьника Владимир Липатов. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". Подсудимый своей вины не признает, по его словам, возможно, стрелял кто-то другой.

Как рассказала мать потерпевшего, сын ранее ездил на охоту с отцом и братом, но в этот день отца рядом не было. Женщине позвонил старший сын и сообщил о произошедшем, она сразу отправилась в районную больницу. Позже юношу повезли в Уральск.

— Сын сказал, что ему дробинками выбило глаз, что Липатов попал ему в глаз. За полгода мой сын перенес три операции и все еще находится на лечении. Мой сын был ласковый, а сейчас из-за сильного стресса он стал нервным. Из-за тяжелого лечения и препаратов у Нурмухана появились болячки на спине. Он плакал: как я буду теперь без глаза. Сейчас ему поставили протез. Он под общим наркозом лежат три раза, а это тоже наносит вред здоровью. Сын хотел поступать в летное училище, но в этом году у нас не получилось никуда поступить, да и в будущем, как его на работу возьмут, если он видит только одним глазом? Притом, что есть риск ослепнуть на второй глаз. А инородные тела остались в нем, извлечь из можно, но гарантию никто не дает, потому что дробинки находятся или возле лимфы или возле нерва. На магниты эти дробинки не берутся. В нем около пяти дробинок, не считая мелких. Всё его будущее пошло крахом. Ему дали инвалидность 3 группы, после 18 лет дадут на постоянной основе. Сын сказал, что по дороге в больницу Липатов признал вину и обещал помочь, но со мной он так и не связался. Мне звонили только его мама и приходила сестра. Он звонил старшему сыну, но после больницы пропал. Липатов охотник со стажем, он знал, что параллельно идет человек, он не должен был стрелять. Это просто его халатное отношение. Все лечение было платным, у меня есть все чеки, потратили около 900 тысяч тенге. Моральный ущерб я прошу в 15 миллионов тенге. Я прошу самого строго наказания, — сказала Ляйля Шайхаеслямова.

На фото Нурмухан Шайхаеслям до трагедии. Фото предоставила Ляйля Шайхаеслямова.

К слову, о том, что у стороны обвинения поменялся адвокат потерпевшие узнали во время суда. А сторона защиты отметила, что закон запрещает несовершеннолетним присутствовать на охоте.

На фото Нурмухан Шайхаеслям. Фото предоставила Ляйля Шайхаеслямова.

Потерпевший Нурмухан Шайхаеслям рассказал, что они с подсудимым были загонщиками и гнали дичь к номерам. Они оба находились параллельно каналу, на расстоянии друг от друга примерно 25-30 метров. Два выстрела произошли после того, как Липатов крикнул "заяц". По словам школьника, он шел по верху канала, а подсудимый шел снизу. Юноша видел, как в него целились.

Старший брат подростка, Елшат Шайхаеслямов говорит, что разрешения на охоту и путевки были у всех. На момент выстрела у самого брата ружья не было. Сам он находился в 50-70 метрах от младшего брата, а заяц пробежал между ним и Липатовым. Крик Шайхаеслямов-старший услышал после первого выстрела. Инструктаж в тот день охотники не проводили.

Четыре свидетеля, которых вызвал судья, описывали одну и ту же картину происшествия. Однако, кто-то слышал два выстрела, а кто-то только один. Но все твердили одно, что Липатов по дороге в больницу раскаивался, извинялся и обещал помочь. По словам свидетелей, он хотел продать машину и взять кредит, чтобы помочь пострадавшему школьнику.

Дело ведет судья Алибек Нургалиев, в начале заседания он отметил, что в обвинительно акте написано, что обвиняемый вину признал. Но на судебном процессе Липатов от признания вины отказался.