Слухи прокомментировали в пресс-службе минтранспорта, сообщает Tengri Travel.

— В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам. Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции), — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых — 44 процента.

— Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками. Так, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году – 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов, и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц. Повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона "О железнодорожном транспорте, — сообщили в пресс-службе.

Согласно ответу, цены на билеты на поезд планируют поднять с 1 октября 2024 года.