Как сообщили в КГП "Атырау облысы Су Арнасы", с 22:00 седьмого августа до 8:00 восьмого августа временно прекратят подачу воды на объектах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения города Атырау и Макатского района. Это связано с проведением подготовительных работ к осенне-зимнему периоду.

— При прекращении подачи воды проведут ремонтные работы на городских водоочистных сооружениях и в его сетях и оборудовании, водопроводных и канализационных сетях города, канализационных очистных сооружениях, — пояснили в водоканале.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, пятого августа, в части Атырау отключили горячую воду.