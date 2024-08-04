Как сообщили АО «Атырауские тепловые сети», в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно графику капитального ремонта, с  пятого по девятое августа временно приостановят подачу горячей воды по следующим адресам:

От ЦТП «Балыкшы»

  • улица Кунанбаева 1, 2, 3, 10, 10а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30;
  • улица Кожакаева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 44;
  • улица Хабиева 3, 5, 7, 9, 11;
  • улица Байжигитова 66, 76, 84; 
  • улица Бейбетшилик 64, 66, 70; 
  • улица Ашенова 2; 
  • улица Рыскулбекова 25.

От ЦТП «№ 8» 

  • проспект Азаттык  5, 5а, 5б,13,15;
  • улица Смагулова 10, 12.

От  ЦТП «Нурсая-1»

  • микрорайон Нурсая № 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111;
  • улица Жумагалиева  14, 21, 25, 25а.