Трагедия произошла третьего августа в селе Жургенова Айтекебийского района. По данным ДЧС Актюбинской области на реке Иргиз, утонули сразу четыре человека. 39-летний мужчина, утонул пытаясь спасти своих детей и родственника. Детям было 13, 11 и 7 лет. Во время купания рядом с детьми находились родители.

Тела всех четверых вытащили из воды. В этом были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, сотрудники полиции и местные жители.

В ДЧС еще раз обратились к отдыхающим, чтобы они строго соблюдать правила безопасности во время купания.

Фарида ЗАРИП