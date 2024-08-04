По данным аналитического портала Finprom, в первом квартале 2024 года казахстанские компании, работающие в сфере туризма — туроператоры, турагентства и прочие организации, — увеличили доходы от своей деятельности в среднем в пять раз. За январь–март этот финансовый индикатор в туризме превысил 160,3 миллиарда тенге. Это самый высокий квартальный показатель доходов туристических компаний с начала 2022 года. Такие данные приводятся в отчётах Бюро национальной статистики.

Ключевую роль в таком серьёзном росте сыграли самые крупные игроки турбизнеса — туроператоры. По данным министерства туризма и спорта РК, в стране насчитывается 558 таких компаний. Доходы туроператоров в первом квартале выросли в 7,6 раза, до 143,4 миллиарда тенге. Турагентства как компании, продающие туристические продукты, выручили за этот период 14,5 миллиарда тенге. Турагентств в Казахстане значительно больше: 9,5 тысяч компаний.

Разбивка данных по регионам даёт понять, что бизнес туроператоров и турагентств в Казахстане по большей части развивается в мегаполисах. Совокупная доля доходов туркомпаний Алматы, Астаны и Шымкента занимает 97,3% от республиканского показателя. В первом квартале 2024 года организации из этих городов получили доход в размере 155,9 миллиарда тенге. Лидировал Шымкент с суммой 89,9 миллиарда тенге. Доходы операторов и агентств второго южного мегаполиса в годовом выражении выросли в 5 раз. Очень активное развитие за последний год показали столичные турфирмы. Их доход увеличился в 20 раз, достигнув 53,2 миллиарда тенге.

В регионах ситуация в туристическом бизнесе развивалась по-разному. В январе–марте текущего года в 10 из 17 областей РК турагенты и туроператоры нарастили объём доходов. Притом кое-где этот рост был существенным: в Алматинской области — в 4,7 раза, в Абайской — почти в 17 раз, в Жамбылской — в 2 раза. В некоторых других регионах, наоборот, туроператоры и турагенты за год сильно потеряли в доходах. Например, турфирмы Актюбинской области получили в 17,7 раза меньше, в Западно-Казахстанской — в 7 раз меньше, в Атырауской — в 2 раза меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Рост доходов туроператоров и турагентств косвенно свидетельствует о восстановлении рынка туристических услуг, который сильно пострадал в период пандемии COVID-19. По данным из отчётов статистиков, численность зарубежных туристов, прибывших в РК, по итогам прошлого года увеличилась почти в 2 раза, достигнув 9,2 миллиона человек. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Казахстанцев, которые выезжали за границу, насчитывалось 10,5 миллиона человек — на 37,2% больше, чем в 2022 году.

По данным аналитиков, в прошлом году казахстанцы сильно увеличили свои расходы на услуги турагентств и туроператоров. Судя по результатам опросов домохозяйств, общая сумма трат по этой статье за 2023-й составила 595,7 миллиарда тенге. Сюда вошли расходы на оплату услуг турфирм не только по внутренним, но и по заграничным турам.

Именно выездной туризм дал такой большой скачок в расходах граждан на услуги туроператоров и увеличил доходы последних. Казахстанцы, которые покупали туры для отдыха за рубежом именно у отечественных туроператоров, заплатили за них 380,3 миллиарда тенге. Напомним: это расчётные данные бюро национальной статистики, основанные на выборочных обследованиях домохозяйств.