Жуткая трагедия произошла первого августа. Тогда утонули двое детей: 9-летняя девочка и 7-летний мальчик. Спасатели в тот же день нашли тело мальчика. Специалистам потребовалось ещё три дня, чтобы найти девочку.

По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, третьего августа в 18:53 в селе Курмангазы города Атырау водолазы нашли и извлекли из воды тело ребенка. В подводных поисково-спасательных работах задействовали семерых спасателей.

– Водолазы с 1 по 3 августа провели в общей сложности 20 подводных погружений. Обследована площадь в шесть тысяч квадратных метров на глубине 12-15 метров. Подводные поисковые работы были затруднены сильным течением, большим количеством посторонних предметов под водой и нулевой видимостью, - подчеркнули в ДЧС региона.

Специалисты напоминают жителям и гостям области соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.



