По данным пресс-службы департамента ЧС, дети утонули в пригородном селе Дамба. Сообщается, что это 9-летняя девочка и 7-летний мальчик из одной семьи. В данный спасатели ищут тела утонувших.

Психолог департамента оказывает экстренную психологическую помощь родственникам детей.



Стоит отметить, что за последнее время в сводках спасателей всё чаще фигурируют факты утопления. Опасения вызывает то, что тонут в большинстве случаев дети. К примеру, аналогичные трагедии произошли в Атырау 20 и 23 июля.

В первом случае, двое братьев 13 и 14 лет пошли купаться в необорудованное место и утонули. Тело одного мальчика нашли в тот же день на глубине 4,5 метров, труп второго ребенка всплыл на поверхность в шести километрах от места трагедии. Его извлекли из воды родственники.

Во втором случае, жертвами трагедии вновь стали дети 13 и 14 лет. Родственники самостоятельно вытащили из воды тело одного ребенка. Поисками второго занялись спасатели.