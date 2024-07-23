23 июля в 00.50 поступила информация о том, что в селе Бесикти в реке Урал утонули два человека. по данным ДЧС Атырауской области, жертвами трагедии вновь стали дети 13 и 14 лет. Родственники самостоятельно вытащили из воды тело одного ребенка. Поисками второго занимаются спасатели. В поисковых работах участвуют 11 спасателей.

К сожалению, за последнее время в сводках спасателей всё чаще фигурируют факты утопления. Опасения вызывает то, что тонут в большинстве случаев дети. К примеру, аналогичная трагедия произошла 20 июля. Двое братьев 13 и 14 лет пошли купаться в необорудованное место и утонули. Тело одного мальчика нашли в тот же день на глубине 4,5 метров, труп второго ребенка всплыл на поверхность в шести километрах от места трагедии. Его извлекли из воды родственники.