При этом в некоторых регионах ожидается дождь с грозой.

По данным РГП "Казгидромет", 17 мая в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильная жара до 35 градусов.

До 37 градусов жары ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до 23 градусов.

На юге Актюбинской области синоптики прогнозируют жару до 35 градусов, ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В Мангыстауской области ожидается дождь с грозой, пыльная буря. Температура воздуха днем составит +36 градусов, ночью +18.