В Западно-Казахстанской области из-за затяжных дождей снизились темпы весенне-полевых работ. Несмотря на непогоду, в управлении сельского хозяйства заявляют о стопроцентной готовности аграриев и планируют засеять более 620 тысяч гектаров.

В Западно-Казахстанской области официально стартовала весенне-полевая кампания. Аграрии уже успели засеять первые тысячи гектаров, однако в планы земледельцев вмешались затяжные дожди.

О ходе весенних работ рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев. По его словам, несмотря на капризы природы, область полностью готова к сезону.

В этом году общая посевная площадь региона составит 626 тысяч гектаров. Структура посевов выглядит следующим образом:

Зерновые культуры: 289 тысяч га (из них почти 94 тысячи — это озимые);

Кормовые культуры: 210 тысяч га (важный сектор для развития животноводства);

Масличные культуры: 123,1 тысячи га;

Картофель и овощи: 4 тысячи га.

Массовый выход техники в поля уже состоялся. На сегодняшний день аграрии провели "закрытие влаги" на площади 336 тысяч гектаров, что критически важно для нашего засушливого климата.

– На данный момент засеяно уже 21 тысяча гектаров яровых (это около 5,5% от плана). Основной упор сделан на зерновые и кормовые культуры. Техникой и семенами наши фермеры обеспечены на все 100%, — отметил Берик Ситказиев.

Правда, за последние пару дней темпы работ в районах заметно снизились. Причина уважительная - проливные дожди.

Однако в профильном ведомстве повода для паники не видят. Как только тучи разойдутся и земля подсохнет, аграрии обещают быстро нагнать график и завершить сев в оптимальные сроки.