О том, что на берегу Урала в Акжаикском сельском округе образовалась свалка нефтеотходов редакции "МГ" сообщила Ольга Герасимова. Женщина отправилась на отдых, а наткнулась на кучу черной вязкой жижи.

— Рядом с рекой незаконно сливают нефтяные отходы. Может экологи или правительство примет меры? Там лощина 200-300 квадратных метров залитая отходами. На наш взгляд там все свежее, новая трава в мазуте. Новая трава вырастает вместе с мазутом, совсем свежие следы. Это экологическое преступление, — рассказала женщина.

Место, о котором говорила Ольга Герасимова находится на территории ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира в Теректинском районе. Руководитель учреждения Нурлыбек Науханов рассказал, что на берегу реки находится старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.

— Раньше у нас был асфальтный завод еще до девяностых годов. Тогда при строительстве автодороги Барбастау-Индер смолу и битум перевозили баржами, старшее поколение хорошо это помнит. Со слов местных жителей, захоронение образовалось в девяностых годах. Затем в 2024 году участок был затоплен. В ходе мониторинга при затоплении загрязнения реки Урал не наблюдалось. Само загрязнение небольшое, находится в лощине. Оно не мешает эко системе. За все это время, никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных. Случаев, чтобы умирали деревья тоже не было. Из-за паводка смола немного вышла из лощины, но на окружающую среду это не повлияло, — сказал Нурлыбек Науханов.

К слову, Науханов затруднился ответить, кто должен заниматься уборкой загрязнения.

Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев говорит, что загрязнения влияют на биоту (совокупность видов живых организмов-прим.автора). Однако чтобы определить это наверняка нужно выезжать на местность и делать замеры. Чтобы определить влияет это на воду или нет, нужно следить на системой несколько лет. Также нужно определить является ли место свалки узлом для экосистемы, а устранять залежавшиеся отходы должны местные власти.

— Нужно смотреть насколько это место далеко от города, какие там подземные воды. Нужно посмотреть какое в экологическом плане это узловое место. Есть ли там гнездование птиц, размножается ли там рыба. Нужно изучить место, насколько оно ценное с точки зрения сохранения экологии. Нужно изучить этот вопрос. Если это историческая свалка, то нужно внести ее в реестр и требовать деньги на устранение, — сказал Дархан Сариев.

Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова на запрос журналиста о том, кто будет убирать многолетние залежи свалки ответила, что на сегодняшний день местным исполнительным органом ведется работа по определению данного объекта бесхозным.












